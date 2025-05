Jony Ive, ex-designer d’Apple, et OpenAI ont annoncé développer un appareil d’intelligence artificielle au design novateur, bien que ses détails restent entourés de mystère. L’analyste Ming-Chi Kuo a partagé quelques informations sur ce projet. Voici ce qu’il faut retenir de ce produit qui sortirait en 2027.

Un design compact et sans écran, façon iPod shuffle

D’après Ming-Chi Kuo, cet appareil sera légèrement plus grand que l’AI Pin de Humane, mais rappellera l’élégance minimaliste de l’iPod shuffle, le baladeur compact d’Apple sans écran. L’analyste décrit un appareil « aussi compact et élégant qu’un iPod shuffle ». Portable, il pourrait se porter autour du cou comme un collier, une différence notable avec l’AI Pin qui s’accrochait aux vêtements via une pince.

Ce nouvel appareil se passerait d’écran, mais intégrerait des micros pour des commandes vocales et des caméras capables d’analyser l’environnement de l’utilisateur. Connecté à un smartphone ou un ordinateur, il s’appuierait sur ces appareils pour fonctionner.

Une vision ambitieuse pour l’IA

Ce projet marque une nouvelle étape pour OpenAI, qui s’aventure dans le matériel après ses succès dans l’IA logicielle. Sam Altman, patron d’OpenAI, affiche une confiance débordante. Après avoir testé un prototype chez lui, il affirme que cet appareil pourrait être « la pièce de technologie la plus cool jamais vue par le monde ». Cette déclaration audacieuse contraste avec les difficultés rencontrées par d’autres produits similaires, comme l’AI Pin, qui n’a pas su séduire le public.

La production de masse serait prévue pour 2027, mais le design et les spécifications pourraient encore évoluer d’ici là. Cette flexibilité permettra d’ajuster l’appareil aux attentes des utilisateurs et aux avancées technologiques.

Cet appareil parviendra-t-il à s’imposer dans un monde dominé par les smartphones ? Les précédentes tentatives pour créer une nouvelle catégorie de produits technologiques ont souvent échoué. Cependant, l’association du savoir-faire de Jony Ive, à l’origine des designs iconiques d’Apple, et de la technologie d’OpenAI pourrait changer la donne.