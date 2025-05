Apple met en avant son programme de reprise en ce qui concerne l’achat d’un iPhone. Le fabricant dit proposer en ce moment « une meilleure valeur de reprise » jusqu’au 18 juin.

Jusqu’à 770 € de reprise pour l’achat d’un iPhone

« Jusqu’au 18 juin, profitez d’une meilleure valeur de reprise pour l’achat d’un nouvel iPhone », indique l’Apple Store en ligne. « Ajoutez simplement la reprise de votre appareil actuel lors du choix de votre nouveau produit. Après réception et vérification de votre appareil, vous recevrez un crédit correspondant à sa valeur sur votre mode de paiement ».

Voici les montants de reprise proposés par Apple :

iPhone 15 Pro Max : jusqu’à 770 €

iPhone 15 Pro : jusqu’à 680 €

iPhone 15 Plus : jusqu’à 535 €

iPhone 15 : jusqu’à 515 €

iPhone 14 Pro Max : jusqu’à 615 €

iPhone 14 Pro : jusqu’à 535 €

iPhone 14 Plus : jusqu’à 415 €

iPhone 14 : jusqu’à 405 €

iPhone SE (3ᵉ génération) : jusqu’à 150 €

iPhone 13 Pro Max : jusqu’à 445 €

iPhone 13 Pro : jusqu’à 405 €

iPhone 13 : jusqu’à 300 €

iPhone 13 mini : jusqu’à 250 €

iPhone 12 Pro Max : jusqu’à 315 €

iPhone 12 Pro : jusqu’à 295 €

iPhone 12 : jusqu’à 200 €

Pourquoi « jusqu’à » ? Parce que le prix peut varier selon différents facteurs. Pour avoir le tarif de reprise affiché, il faut que l’iPhone repris soit fonctionnel et dans un bon état. Si ce n’est pas le cas, alors Apple revoit le prix de reprise à la baisse.

Faut-il passer par Apple ?

Il faut savoir qu’il est généralement beaucoup plus avantageux de vendre son iPhone sur des sites comme Le Bon Coin et eBay plutôt que passer par Apple. Cela s’explique par un prix de revente plus élevé aux particuliers. Mais dans le même temps, il est plus simple de passer par Apple et donner son iPhone, plutôt que créer une annonce en ligne, gérer les messages, la vente, envoyer le colis, etc. Chacun peut donc faire son choix.

Pour ce qui est de l’achat d’un iPhone, il est également plus intéressant de passer par des revendeurs qui proposent des remises par rapport à Apple, comme Amazon en ce moment.