AAPL peine à relever la tête, et selon plusieurs analystes, les difficultés de l’action d’Apple seraient largement dues aux critiques répétées de l’actuel président américain Donald Trump. Apple était il y a peu l’entreprise la mieux valorisée du monde, mais se retrouve désormais reléguée à la troisième place derrière Microsoft et Nvidia. AAPL est donc à la traîne et a encore reculé ce mercredi 21 mai alors que d’autres géants technologiques continuaient leur marche en avant, une contre-performance aggravée en partie par l’inquiétude suscitée par le retard d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’acquisition récente par OpenAI d’une startup spécialisée dans le design hardware et logiciel — société cofondée par l’ancien designer d’Apple Jony Ive — n’a fait qu’amplifier les craintes d’un décrochage de la firme de Cupertino dans cette course technologique.

Par ailleurs, les attaques répétées de Trump contre la production d’Apple à l’étranger, ciblant notamment la construction d’usines en Inde, inquiètent fortement les investisseurs. Les éloges de Trump envers le CEO de Nvidia contrastent aussi fortement avec les remarques cinglantes du 47ème président américain sur l’absence de Tim Cook à un congrès technologique qui s’est tenu récemment à Dubaï. La Maison Blanche a incontestablement Apple « dans le nez », et ce n’est évidemment pas bon pour les affaires.

En plus des pressions politiques, Apple accumule les mauvaises nouvelles. Parmi celles-ci figurent les tensions commerciales, des litiges judiciaires comme la défaite face à Epic Games, les critiques récurrentes sur son retard dans l’IA, sans oublier un accord à 95 millions de dollars pour des violations de la vie privée liées à Siri. Dans ce contexte, les analystes de marché s’inquiètent d’autant plus de l’imprévisibilité des déclarations de Trump et de leurs conséquences possibles sur la stratégie d’Apple. Beaucoup espèrent désormais que la keynote de la prochaine Worldwide Developer Conference, prévue le 9 juin prochain, permettra d’inverser la tendance avec l’annonce d’innovations fortes.