Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé qu’il était prêt à engager des poursuites si nécessaire face aux menaces de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 25 % à Apple. Cette déclaration fait suite à une prise de position du président américain, qui exige que la firme de Cupertino rapatrie la fabrication de ses iPhone aux États-Unis.

Une menace visant Apple

Lors d’un événement réunissant des entrepreneurs locaux, Rob Bonta a réagi aux propos de Donald Trump, qui a sommé Tim Cook, patron d’Apple, de produire ses iPhone aux États-Unis plutôt qu’en Inde ou ailleurs. « Nous évaluerons notre rôle potentiel. Nous suivrons de près ses actions, et s’il enfreint la loi et que nous avons la légitimité pour agir, nous prendrons les mesures appropriées », a déclaré Rob Bonta. Cette mise en garde intervient après que Donald Trump a également menacé d’appliquer des droits de douane de 25 % à d’autres constructeurs de smartphones comme Samsung, pour garantir une équité dans le traitement.

Le procureur général a exprimé son agacement face à l’attitude du président : « C’est presque comme s’il se réveillait le matin en disant : « Tiens, je pense qu’Apple devrait fabriquer plus de téléphones ici, je vais le dire à leur patron. » Et puis, le lendemain, il pourrait dire : « Oh, je plaisantais » ». Cette remarque souligne l’imprévisibilité des déclarations de Donald Trump, qui complique l’analyse des intentions réelles derrière ces menaces.

Une surveillance accrue des actions présidentielles

Rob Bonta, connu pour ses prises de position contre les géants de la tech sur des questions de vie privée et de pratiques monopolistiques, a indiqué que son équipe examinera minutieusement la légalité de toute mesure douanière. Cette vigilance reflète la volonté de protéger les entreprises californiennes, un pilier économique de l’État. « Nous sommes fiers de nos entreprises californiennes et nous voulons nous assurer que leurs droits ne sont pas bafoués, surtout par le président des États-Unis, ce qui n’est pas une situation courante », a-t-il ajouté.

Cette affaire soulève des questions sur l’équilibre entre politique économique nationale et intérêts des entreprises technologiques. En menaçant Apple, Donald Trump cherche à encourager la relocalisation de la production aux États-Unis. Cependant, une telle mesure pourrait avoir des répercussions sur les prix des iPhone et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Si Donald Trump met ses menaces à exécution, les conséquences pourraient être significatives. Apple, qui assemble une très grande partie de ses iPhone en Asie, pourrait voir ses coûts augmenter, ce qui risquerait de se répercuter sur les consommateurs. Par ailleurs, une taxe douanière généralisée, incluant des concurrents comme Samsung, pourrait bouleverser le marché des smartphones. Pour l’heure, Rob Bonta et son équipe restent en alerte, prêts à défendre les intérêts de la Californie face à ce qui pourrait être perçu comme une ingérence dans les affaires des entreprises locales.