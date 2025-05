A comparer des choux et des carottes, c’est ce qui finit par arriver. Bien décidé à placer les montres connectées dans la catégorie fourre-tout des bracelets numériques, Canalys nous sort un classement dans lequel, une fois n’est pas coutume, Xiaomi dépasse Apple sur le Q1 2025 avec 8,7 millions d’appareils à porter au poignet (+44%) contre 7,6 millions d’Apple Watch (+5%). Le soucis est bien ici que Xiaomi écoule principalement des bracelets connectés et non des montres (même si ces derniers affichent l’heure), des appareils dont les fonctions sont beaucoup plus limitées, et c’est peu de le dire, que les smartwatchs des principaux fabricants. C’est un peu comme si un cabinet d’analyse des marchés se mettait à établir un classement des ventes de mobiles en intégrant dedans des mobiles à clapet avec de minuscules écrans (comme ceux dont on disposait au début des années 2000) et de véritables smartphones blindés de fonctions. Ou comme le dit encore notre confrère de PatentlyApple, « c’est comme faire un classement sur les vélos en mettant les Harley avec les tricycles ». La différence de prix entre les deux catégories d’appareils rend la comparaison encore plus caduque (de 20 à 50 dollars pour un bracelet Xiaomi, quelques centaines de dollars pour une Apple Watch).

Le choix de Canalys empêche aussi de savoir où l’on en est sur le marché spécifique, beaucoup plus important en valeur et en nouveautés technologiques, de la montre connectée. A tout mettre dans le même sac, ce classement ne fournit au final aucune information exploitable, si ce n’est la confirmation qu’en vendant des gadgets à très bas prix on inonde plus facilement le marché qu’ en vendant à des centaines de dollars des appareils technologiques éprouvés avec des fonctions de santé validées par les institutions. A noter toutefois que Canalys est bien la seule société d’analyse des marchés à opérer de la sorte : Counterpoint ou IDC établissent de leur coté un classement des plus gros vendeurs de montres connectées tandis que les écouteurs (marché largement dominé par Apple) intègrent logiquement la catégorie des wearables. Aussi, et pour rappel, en 2024, Xiaomi occupait 8% du marché de la montre connectée contre 22% pour Apple. La fusion des deux catégories wearables et smartwatchs opérée désormais par Canalys masque donc totalement le rapport de force réel entre Apple et son concurrent asiatique.