La crise que traverse actuellement l’iPhone en Chine serait-elle un brin exagérée ? Toujours est-il que Counterpoint vient de sortir ses chiffres pour le premier trimestre 2025, et si l’on en croit ce nouveau classement des fabricants de smartphones, Apple parvient tout de même à se placer sur le podium en Chine en perdant au passage un point de pourcentage par rapport au T1 2024 (16% de Pdm). Avec 15% de Pdm, Apple et son iPhone sont désormais à 4 longueurs du tandem Huawei/Xiaomi (19% de Pdm chacun) et jouent des coudes avec OPPO (15% aussi). Apple était déjà troisième du classement sur le T1 2024, mais la baisse est beaucoup plus franche si l’on prend comme référence le premier trimestre 2023 où Apple dominait le marché chinois du smartphone avec 21% de parts de marché. Les offres promotionnelles massives auront donc permis à la firme de Cupertino de limiter la casse, ce qui est sans doute un moindre mal.

Malgré ce score somme toute honorable et en relative contradiction avec des « retours » nettement plus catastrophiques depuis quelques semaines, la tendance n’est pas très bonne pour l’iPhone en Chine. En séquentiel, les ventes d’iPhone sur le T1 ont en effet perdu deux points de Pdm par rapport au T4 2024, et ce malgré une campagne de promotions encore jamais vue.