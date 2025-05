Cette fois, plus de rumeurs puisque l’information provient d’Hannah Waddingham, qui incarne le rôle de Rebecca dans la série phare d‘Apple TV+. Si l’on en croit donc les indiscrétions de Waddingham dans les colonnes de Deadline, le tournage de la quatrième saison de Ted Lasso démarrera au mois de juillet prochain. Cette déclaration tranche avec certaines fuites qui déclaraient que le tournage de la saison 4 avait démarré au début de l’année en cours.

Hannah Waddingham ajoute en outre que les équipes de scénaristes des saisons précédentes ont donné tout ce qu’ils avaient pour ce grand final : « Nos scénaristes sont littéralement des chevaliers Jedi. Ils sont tout simplement incroyables, » a-t-elle déclaré. « Et nous avons une salle entière remplie de véritables hommes féministes. On a toutes les femmes fabuleuses, et les hommes qui sont là aussi, et je pense que ça se ressent vraiment dans les scripts… c’est tout simplement magnifiquement écrit. »

Pour rappel, c’est l’acteur Nick Mohammed (Nate Shelley dans la série) qui avait livré les premiers indices « fiables » d’une quatrième saison. Sudeikis avait par la suite confirmé sa participation à la saison en révélant au passage que l’intrigue tournerait en grande partie autour d’une une équipe féminine de football (un « plot » que l’on pouvait déduire de la fin de la saison 3). Aucune date de sortie n’a encore été confirmée pour cette saison 4.