L’application Bandbreite, considérée comme l’application incontournable pour suivre la collection de bracelets pour Apple Watch, passe à la vitesse supérieure avec sa version 2.0, désormais disponible sur iPhone et iPad. Cette mise à jour majeure apporte plus de 30 nouveautés et améliorations, selon son créateur, Filip Chudzinski.

Une mise à jour riche en nouveautés

Lancée en 2020, Bandbreite recense aujourd’hui plus de 840 bracelets officiels pour Apple Watch, classés par style, couleur ou date de sortie. Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent également répertorier les bracelets qu’ils possèdent déjà. Avec la version 2.0, cette gestion devient plus fluide grâce à une interface revue, une synchronisation iCloud plus rapide, des statistiques enrichies et une recherche optimisée. Le code de l’application a d’ailleurs été entièrement réécrit.

Les filtres et options de tri ont également été étendus, permettant aux collectionneurs de mieux organiser et explorer leur catalogue personnel. Cette évolution marque une étape importante pour une application qui, jusque-là, fonctionnait sans frais, portée uniquement par la passion de son créateur et les dons de la communauté.

Un modèle économique repensé

Avec cette nouvelle version, Bandbreite adopte un modèle payant : un achat unique de 7,99€ est désormais requis pour gérer une collection de plus de cinq bracelets. Le développeur justifie ce changement par la volonté d’assurer la pérennité du projet. Selon lui, cette décision garantira que son équipe puisse offrir la meilleure expérience possible de manière financièrement durable.

Les utilisateurs existants qui ont déjà enregistré plus de cinq bracelets conservent l’accès à toutes les fonctionnalités, qu’elles soient gratuites ou payantes. Toutefois, ils devront payer 7,99€ s’ils souhaitent ajouter de nouveaux bracelets.

Par ailleurs, une version mise à jour de l’application pour Mac est en préparation et l’application compagnon pour Apple Watch fera bientôt son retour.

Bandbreite est disponible au téléchargement sur l’App Store. Le téléchargement est gratuit, mais il y a un achat intégré pour débloquer toutes les fonctionnalités.