Le tournoi de Roland Garros a démarré ce dimanche 25 mai, et l’on a pu assister hier à la victoire logique de Sinner (numéro un mondial) sur le français Rinderknech, qui n’a pas démérité surtout dans le troisième set où ce dernier a mené à un moment 4 jeux à 0. Forcément, cette compétition très attendue donne aussi très envie de ressortir les raquettes numériques en jouant à quelques jeux de Tennis mobiles. Malheureusement, ces derniers sont pour la plupart médiocres et ne méritent pas que l’on passe du temps sur eux, sans même parler de leurs mécaniques free-to-play à la limite de l’escroquerie.Nous avons tout de même UN jeu à vous conseiller, non pas le Virtua Tennis de Sega qui a pris un énorme coup de vieux (mais reste notre second jeu préféré du genre sur mobile) mais Tennis Champs Returns (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) , qui est l’adaptation d’une ancienne gloire de l’Amiga.. par le développeur du jeu original ! Certes, les graphismes à gros pixels pourraient rebuter, mais croyez nous si l’on vous dit que c’est un véritable plaisir iPhone en main.



Le jeu propose des matchs et tournois sur toutes les surfaces (Terre Battue, Gazon, Dur), plus de 200 adversaires (malheureusement pas avec les noms officiels ou mis à jour mais ce n’est pas grave), ainsi qu’un mode carrière qui vous tiendra en haleine de nombreuses heures. Et pour 2 euros (in-app), vous débloquerez l’intégralité du jeu tout en retirant la pub au passage. Allez… 15-40, balle de break !