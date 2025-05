L’interview était pour le moins lunaire : interrogé lors de l’émission “Squawk Box” de CNBC, le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, a déclaré que l’objectif de l’administration Trump n’était pas de « nuire à Apple » suite à la décision du 47ème président américain de taxer les produits Apple à 25% : « Tout le monde essaie de faire croire que c’est une catastrophe s’il y a un petit droit de douane sur eux en ce moment, pour essayer de faire baisser les droits de douane. Au final, nous verrons ce qui se passera, nous verrons quelle est la mise à jour, mais nous ne voulons pas nuire à Apple. »

Hasset semble aussi persuadé qu’Apple « mangera » les 25% et ne fera pas payer ce surcoût aux consommateurs : » Si vous pensez qu’Apple a une usine quelque part qui produit un nombre fixe d’iPhones et qu’ils doivent être vendus quoi qu’il arrive, alors c’est Apple qui supportera les droits de douane, pas les consommateurs, car l’offre est élastique « . Cette dernière déclaration laisse entendre au passage que l’administration Trump sait parfaitement que la volonté de rapatriement de la production aux US est un leurre puisqu’il est impossible pour Apple de ramener la supply chain de l’iPhone aux États-Unis dans un délai court. Quant au fait que les droits de douane soient absorbés par les entreprises plutôt que répercutés sur les consommateurs, cette décision revient aux seules sociétés concernées. Les USA ne sont pas (encore) en économie planifiée.

Une autre déclaration d’Hasset pourrait en outre avoir fait fuiter l’objectif réel de la taxe de 25%, au delà du simple fait de remplir les caisses de l’Etat. : « [Apple] doit déplacer sa production à l’étranger autant que possible pour que l’économie américaine soit sécurisée et ne soit pas sujette au chantage chinois. » Mais pourquoi en ce cas conditionner les 25% de taxes douanières supplémentaires au retour de la production sur le sol US ? Mystère…