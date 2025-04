La firme taïwanaise Pegatron, qui assemble nombre d’appareils Apple, se montre plutôt pessimiste concernant l’impact des tarifs douaniers sur les achats aux États-Unis. Pour l’assembleur, ces taxes douanières pourraient surtout entrainer de la confusion chez le client américain, et entrainer de facto une diminution des livraisons d’appareils électroniques de la Chine vers les États-Unis : « D’ici deux mois, les rayons aux États-Unis… pourraient ressembler à ceux des pays du tiers-monde, où les gens se rendent dans les grands magasins et les marchés pour ne trouver que des étagères vides, simplement parce que tout le monde attend et observe », a déclaré T.H Tung à Reuters.



Cette mise en garde semble à priori moins concerner Apple que d’autres fabricants. D’une part la firme de Cupertino disposerait d’énormes stocks de produits sur le sol américain, et d’autre part Tim Cook aurait réussi à négocier auprès de Donald Trump une forme d’exemption pour le secteur de la tech (et pour Apple en particulier), de façon à ne pas mettre en péril les futures expéditions de produits en provenance de Chine. Quant au niveau des ventes, JP Morgan et d’autres analystes considèrent au contraire que la situation actuelle a poussé les clients à acheter encore plus d’appareils Apple, une tendance qui devrait même se poursuivre sur le trimestre en cours. Est-il besoin de rappeler ici que les 2/3 des clients Apple appartiennent à la catégorie des CSP++ ?

Tung note en outre que les États-Unis ne sont pas le monde : « Ce n’est pas parce que Trump augmente les tarifs que le reste du monde fera de même. Les fabricants taïwanais sous contrat maintiennent leurs plans à l’étranger ».