Apple a obtenu un nouveau brevet de l’Office américain des brevets et des marques pour une technologie portable baptisée « Wearable Loops ». Le brevet décrit des dispositifs en forme de boucle conçus pour être portés sur le corps ou attachés à des objets comme des clés, des colliers pour animaux de compagnie ou bien encore des bagages. Équipés de capteurs et dotés de capacités de retour haptique, ces dispositifs peuvent collecter et afficher une grande gamme d’informations telles que des données biométriques, médicales et d’identification. Ces capteurs peuvent également servir d’interface « d’entrée » via le toucher, le mouvement, la voix ou la pression, et transmettre des alertes ou des messages à l’aide de lumières, d’émojis ou de vibrations. Les boucles sont alimentées sans fil et peuvent être stockées dans un étui de recharge « intelligent » dont l’opacité varie en fonction du niveau de charge.

Le brevet prévoit de nombreuses applications pour ces dispositifs, notamment dans des environnements de réalité augmentée ou virtuelle (comme repères ou ancrages), le stockage de messages ou de données personnelles, ou encore comme outils de suivi pour les utilisateurs ou les objets. Le cordon en tissu de la boucle peut intégrer des fibres piézoélectriques ou des brins conducteurs permettant un retour haptique et une capacité de changement de forme. Les schémas fournis par Apple montrent comment ces boucles peuvent être portées autour du cou ou du poignet, insérées dans une clé ou même suivies à distance via un iPhone ou une Apple Watch. Cette invention suggère une orientation possible d’Apple vers des appareils portables multifonctions propulsés par l’IA, au-delà de dispositifs plus « classiques » comme l’Apple Watch ou l’AirTag.