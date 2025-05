Cela fait un peu plus de deux mois que le final de la saison 2 de Severance a été diffusé sur Apple TV+, et pour de nombreux fans, l’intensité émotionnelle et narrative de la série continue de faire son petit effet. Cette seconde saison, attendue pendant trois longues années, a été largement saluée par la critique et le public pour avoir su préserver le mystère et la profondeur de la première saison sans tomber dans le piège habituel consistant à vouloir à tout prix ajouter de la nouveauté ou des twists inutiles au risque de perdre en identité. Dans le cadre de sa campagne pour les Emmy Awards « It Starts On The Page », le site Deadline a publié le script complet de l’épisode final intitulé Cold Harbor ! Ce script est accompagné d’une préface signée par le créateur Dan Erickson, préface qui livre quelques révélations sur le titre de ce dernier épisode ainsi que sur certaines scènes particulièrement marquantes.

C’est peu dire que les fans de la série (dont nous sommes) attendent désormais avec impatience la saison 3, qui a été confirmée mais dont la date de sortie reste encore indéterminée. Histoire de patienter donc , le script publié par Deadline offre un nouveau regard sur la façon dont le ton si particulier de la série et ses moments cultes prennent forme dès l’écriture. En revanche, les non anglophones auront certainement beaucoup de mal à saisir les nombreuses subtilités de ce scénario. Les deux saisons de Severance sont disponibles sur Apple TV+.