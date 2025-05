Apple vient d’annoncer l’extension de son programme Self Service Repair aux iPad, ce qui va permettre aux utilisateurs de tablettes Apple d’effectuer eux-mêmes des réparations sur certains modèles, notamment l’iPad Air (M2 et versions ultérieures), l’iPad Pro (M4), l’iPad mini (A17 Pro) et l’iPad (A16). Dès demain 29 mai, les utilisateurs auront accès à des manuels officiels, des outils de diagnostic, ainsi qu’à des pièces détachées certifiées pour remplacer des composants courants comme l’écran, la batterie, la caméra ou le port de charge. Pour rappel, le programme Self Service Repair a été lancé en 2022 et s’adresse aux particuliers désirant réparer leurs appareils eux-mêmes à l’aide des mêmes outils que ceux utilisés par les techniciens Apple.

Le programme de réparation d’Apple prend désormais en charge 65 appareils, dont tout récemment l’iPhone 16e et le Mac Studio et sera lancé au Canada cet été ce qui portera à 34 le nombre de pays couverts (La France faisant partie des 34). Par ailleurs, Apple a révélé plus de détails sur son programme Genuine Parts Distributor,destiné aux entreprises de réparation indépendantes. Ces dernières peuvent désormais commander des pièces détachées officielles pour iPhone et iPad — telles que les écrans, les batteries ou les ports de charge — via des partenaires comme MobileSentrix aux États-Unis et Mobileparts.shop en Europe.