Samsung et BOE Display, tous deux des gros fournisseurs d’écran pour Apple, intensifient leur bataille autour de la technologie OLED, alors même que les deux entreprises rivalisent pour décrocher de précieux contrats d’affichage auprès de la firme de Cupertino. Le conflit a pris de l’ampleur avec le dépôt par BOE d’une plainte pour violation de brevets contre Samsung Display aux États-Unis — une démarche perçue à la fois comme une mesure de représailles et comme un geste stratégique visant à renforcer sa position sur le marché chinois. Déposée le 27 mai devant le tribunal fédéral du district Est du Texas, la plainte cible la technologie OLED utilisée dans la caméra sous l’écran (UPC) de la série Galaxy Z Fold de Samsung, accusée de violer quatre brevets américains portant sur les panneaux et substrats d’affichage.

La technologie UPC intégrée permet de placer une caméra sous l’écran, laissant la dalle fonctionner normalement lorsque la caméra n’est pas utilisée. Cette technologie nécessite une structure OLED modifiée, avec une densité de pixels réduite dans la zone de la caméra afin de laisser passer la lumière. BOE affirme que l’implémentation de cette technologie par Samsung enfreint plusieurs de ses brevets liés aux méthodes de fabrication d’écrans et à leur conception structurelle. Cette action en justice peut aussi être interprétée comme une riposte aux poursuites précédemment engagées par Samsung Display contre BOE, ce qui souligne l’intensité de la rivalité technologique autour des écrans mobiles de nouvelle génération.