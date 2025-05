Malgré des ventes atones depuis plusieurs mois, Apple continue de soutenir son Vision Pro et réfléchit à des améliorations futures : l’Office américain des brevets a publié une demande de brevets déposée par Apple, brevet qui décrit une technologie de nettoyage des lentilles optiques correctrices du Vision Pro directement intégrée dans l’appareil ! Les lentilles correctrices du Vision Pro (fabriquées par ZEISS) ont une fâcheuse tendance à se salir rapidement (comme toutes les lentilles correctrices du reste) et la technologie d’Apple apporterait donc une solution « tout intégrée » à ce petit désagrément.

Le site Patently Apple résume les poins saillants de ce brevet, qui décrit une technologie composée de « deux éléments de nettoyage placés de part et d’autre de la lentille optique. Un capteur détecte la force ou la pression exercée pendant le nettoyage et un contrôleur ajuste l’opération de nettoyage en fonction des données du capteur. » Le brevet imagine deux version possibles de ce système, une avec une vessie à gaz « dont la pression est surveillée pour optimiser le nettoyage. » et une seconde version « qui comprend un assemblage de lentilles empilées, avec un guide d’ondes, où les éléments de nettoyage s’adaptent à la forme de la lentille sans la déformer. »

Il en faudra sans doute plus pour rendre le Vision Pro irrésistible (à commencer par un prix un poil plus accessible), mais l’idée semble plutôt bonne.