Enfin de bonnes nouvelles pour l’iPhone en Chine : un article récent de l’Agence centrale de presse chinoise révèle que les subventions nationales mises en place en Chine pour stimuler la consommation, notamment durant le Festival commercial de mi-année “618”, ont eu un impact particulièrement significatif sur les ventes de mobiles. Grâce aux incitations gouvernementales et aux importantes opérations de promotions, l’iPhone 16 Pro s’est imposé comme le smartphone le plus vendu, suivi de près par l’iPhone 16 Pro Max. Trois modèles d’iPhone figurent ainsi parmi les cinq premières ventes de mobiles, témoignant d’un fort rebond d’Apple sur le marché chinois. Lors de la 20e semaine de 2025 (du 12 au 18 mai), l’iPhone représentait même 21,5 % des ventes domestiques, soit une hausse de 6,6 points par rapport à la même période de l’an dernier.

Cette envolée des ventes s’explique principalement par une stratégie agressive de baisse de prix mise en place par Apple, combinée aux réductions soutenues par l’État. Les consommateurs devenant plus attentifs aux prix et les innovations numériques marquant le pas, le prix d’un mobile est devenu un facteur clé dans la décision d’achat. L’iPhone 16 Pro 128 Go, initialement vendu à 7 999 RMB (environ 1 100 dollars), est tombé à 5 499 RMB (763 dollars) après subventions/promos, soit une baisse de prix de 31 %. L’article souligne en outre que ce type de promotion est désormais indispensable pour les marques qui souhaitent rester compétitives, dans un contexte où les consommateurs privilégient de plus en plus le rapport qualité prix au détriment des dernières fonctionnalités (qui la plupart du temps ne changent pas la donne de toute façon).