Il y a maintenant une date pour la disponibilité du pass Navigo Liberté+ sur iPhone : ce sera le 23 juin 2025. Les smartphones Android y auront également le droit à la même date.

Pass Navigo Liberté+ sur iPhone dès le 23 juin

C’est Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d’Île-de-France, qui l’annonce dans une interview à CNews :

Concrètement, dès le 23 juin prochain, vous n’aurez même plus besoin de passe physique, tout pourra se faire depuis votre smartphone. A l’heure où je vous parle, on comptabilise 1,3 million d’abonnés à Liberté + et le potentiel est immense puisque près de 3 millions de Franciliens prennent les transports de manière occasionnelle.

Au mois de mars, Valérie Pécresse avait indiqué qu’un test était en cours avec 200 personnes, et ce depuis un an. Le principe est simple : vous approchez votre smartphone du validateur et le portique s’ouvre.

Pour ceux qui ne le savent pas, le pass Navigo Liberté+ permet de payer ses trajets à l’unité, tout en profitant d’un tarif réduit. La grande différence avec la tarification standard est que l’usager est facturé le mois suivant de tous ses trajets effectués lors du mois qui vient de se terminer. En l’occurrence, le prix est de 1,60€ pour un trajet en bus ou tram ou 1,99€ pour le reste (dont le métro/RER). Le prix normal sans ce pass est de 2,50€.

Encore de l’attente pour l’abonnement annuel

Avec l’arrivée du Liberté+ le 23 juin, l’iPhone supportera quasiment tous les supports du titre de transport pour l’Île-de-France. Mais il manque toujours le pass Navigo annuel. Valérie Pécresse avait précédemment assuré que la version sur smartphone devrait être disponible à la fin de 2025. L’histoire ne dit pas encore s’il sera possible d’importer un abonnement annuel actif sur un pass Navigo physique.