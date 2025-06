Apple a officiellement fait appel de certains aspects de la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne, et s’oppose notamment aux dispositions exigeant l’interopérabilité avec des applications et appareils tiers en invoquant des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs. La firme de Cupertino affirme que la loi l’obligerait à partager des informations sensibles — comme le contenu des notifications et les données des réseaux Wi-Fi — qui sont actuellement stockées de manière chiffrée sur l’appareil, sans qu’Apple n’y ait elle-même accès. Selon Apple, la DMA, dans sa version actuelle, ne garantit pas que les tiers appliqueront les mêmes normes de sécurité et de confidentialité, ce qui exposerait les données des utilisateurs à certains risques.

Le calendrier fixé par l’UE prévoit qu’Apple commence à partager les notifications iOS et à permettre la connectivité Wi-Fi à des appareils tiers d’ici la fin de l’année 2025, une conformité totale étant requise d’ici le mois de juin 2026. Des entreprises comme Meta, Garmin et Spotify soutiennent ces changements, estimant de leur côté que les restrictions actuelles d’Apple freinent la concurrence et renforcent son avantage sur le marché par le biais d’un écosystème très intégré. La date limite pour déposer un recours était fixée à fin mai, et une décision finale de l’UE est attendue dans les mois à venir. Si l’appel est rejeté, Apple devra commencer à intégrer ces fonctionnalités dans une future mise à jour d’iOS 19 (ou iOS 26).