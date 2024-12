Il y a quelques problèmes chez Apple concernant le développement d’iOS 19 pour iPhone et iPad. Les employés travaillent toujours sur les mises à jour d’iOS 18, alors qu’ils sont censés se focaliser sur la prochaine grosse version à cette période de l’année.

Des difficultés pour le développement d’iOS 19

C’est Mark Gurman de Bloomberg, généralement bien renseigné, qui révèle l’information dans un message sur X (ex-Twitter) :

Je continue d’entendre que le déploiement progressif des fonctionnalités entre iOS 18 et iOS 18.4 entraîne des retards dans la mise en œuvre de certaines fonctionnalités prévues pour iOS 19. Cela conduira également à un déploiement à long terme des fonctionnalités lors du prochain cycle. Les ingénieurs sont bloqués sur des projets d’iOS 18 alors qu’ils seraient normalement déjà passés au système d’exploitation suivant.

Si l’on se base sur les années précédentes, Apple annonce les nouvelles mises à jour d’iOS en juin lors de la WWDC et propose la version finale en septembre. Mais les ingénieurs travaillent naturellement dessus depuis plusieurs mois. Là, la majorité des équipes est visiblement toujours sur iOS 18 et non le développement d’iOS 19.

Le mois dernier, Gurman assurait qu’Apple avait déjà prévu de retarder la disponibilité de plusieurs nouveautés d’iOS 19. Certaines fonctionnalités n’arriveraient pas avant le printemps 2026, ce qui devrait correspondre à la mise à jour iOS 19.4.

Aussi, l’une des nouveautés attendues pour iOS 19 est « LLM Siri », à savoir une version avancée de l’assistant d’Apple en s’appuyant sur de grands modèles de langage (LLM) avancés. En l’état, Siri propose des réponses plus ou moins concises, sans réellement entrer dans les détails. À l’inverse, un chatbot comme ChatGPT développe beaucoup plus sa réponse et donne davantage de détails à la personne qui fait une requête. Apple veut ici proposer une expérience similaire aux utilisateurs.