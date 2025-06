L’iPhone 16e, le dernier modèle d’Apple, a réussi à se hisser dans le top 10 des smartphones les plus vendus en Europe dès son premier mois complet sur le marché. Cependant, ses performances sont en recul par rapport aux précédents lancements des iPhone SE.

Un classement honorable, mais des ventes en retrait

Sorti à la fin février, l’iPhone 16e s’est classé 9e smartphone le plus vendu en Europe au mois de mars selon les données du cabinet Counterpoint Research. Il a représenté 8 % des ventes d’Apple et 2 % du total des ventes de smartphones sur le mois. En Europe de l’Ouest, où Apple affiche généralement de meilleures performances, il a atteint la 7e place.

Malgré ce positionnement, les ventes de l’iPhone 16e marquent un net recul par rapport aux modèles précédents. Par rapport à l’iPhone SE 3, ses ventes chutent de 17 %, et de 20 % comparé à l’iPhone SE 2. Ces anciens modèles avaient également capté une part plus importante des ventes d’Apple à leur lancement (12 % pour l’iPhone SE 3 et 19 % pour l’iPhone SE 2) et s’étaient mieux classés, respectivement 6e et 3e en Europe.

Un prix élevé face à une forte concurrence interne

Le principal obstacle semble être le prix. Avec un tarif de départ de 719€, l’iPhone 16e se positionne bien au-dessus des 529€ de l’iPhone SE 3 et des 489€ de l’iPhone SE 2 à leur lancement respectif. Cette stratégie tarifaire le place proche de l’iPhone 15, qui propose certaines caractéristiques plus intéressante (capteur ultra grand-angle et recharge MagSafe par exemple). Dans certains marchés européens, les deux modèles se retrouvent même au même prix, rendant l’iPhone 15 plus attractif pour les consommateurs.

En parallèle, le classement européen des smartphones en mars montre la domination des modèles haut de gamme d’Apple. L’iPhone 16 Pro arrive en tête avec 6 % des ventes totales, suivi de l’iPhone 16 Pro Max (5 %) et de l’iPhone 16 (5 %). L’iPhone 15, 10e avec 2 %, reste une option compétitive, accentuant la pression sur l’iPhone 16e.