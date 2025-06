Carrefour relance son offre qui permet d’avoir 15 % de réduction sur l’achat de plusieurs produits Apple. Cela concerne des iPhone, AirPods, iPad, MacBook et Apple Watch.

15 % de réduction sur les produits Apple

L’offre a lieu du 2 au 4 juin. Carrefour propose d’avoir 15 % de remise pour tout achat de produit Apple avec une livraison à domicile ou en point relais. C’est uniquement valable pour les personnes qui ont la carte Club Carrefour ou la carte PASS.

Dans le cas des iPhone par exemple, il est possible d’avoir l’iPhone 16 pour 873€ au lieu de 969€ et profiter en plus de 130€ sous forme de cagnotte sur la carte de Carrefour. Cette somme pourra être utilisée plus tard pour payer des courses ou autre chose.

Dans le cas d’un iPhone 16 Pro, le prix est de 1 138,99€ au lieu de 1 229€, avec en plus 170,85€ sous forme de cagnotte. Pour l’iPhone 16 Pro Max, l’achat est à 1 345€ au lieu de 1 479€ et la cagnotte créditée est de 201,75€. On retrouve également une offre pour la génération précédente, avec l’iPhone 15 à 764,99€ au lieu de 869€ et 114,75€ reversés sous forme de cagnotte.

Si vous n’avez pas de carte Carrefour, vous pouvez vous rabattre sur des remises en cours qui sont proposées par Amazon Italie (avec livraison possible en France). On retrouve :