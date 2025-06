Stick va tenter l’Eagle sur Apple TV+. Cette série e, 10 épisodes avec Owen Wilson en vedette nous projette dans l’univers du golf : « Wilson incarne Pryce Cahill, un ancien golfeur professionnel dont la carrière a été interrompue prématurément 20 ans plus tôt. Après un divorce et la perte de son emploi dans un magasin d’articles de sport de l’Indiana, Pryce mise tout son avenir sur Santi (Peter Dager), un prodige du golf de 17 ans au tempérament difficile. » Malgré quelques virages vers le drame, Stick est avant tout une série « feel-good » autour d’une thématique déjà vue et revue, celle d’un ancien sportif mis sur la touche qui retrouve le goût à la vie en devenant le coach d’un jeune prodige. Pour Owen Wilson, c’est aussi l’occasion de sortie de ses traditionnels rôles comiques, même si on avait déjà pu voir d’autres facettes de l’acteur dans le film Minuit à Paris de Woody Allen.



Outre Wilson et Dager, le casting comprend Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer, Timothy Olyphant, les commentateurs Jim Nantz et Trevor Immelman (!) ainsi que quelques stars du golf comme Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, ou bien encore Wyndham Clark. Les trois premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur Apple TV+ (ce qui est inédit, Apple TV+ démarrant souvent ses séries avec deux épisodes).