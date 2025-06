Apple dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui vont rejoindre le catalogue d’Apple Arcade le 3 juillet. Il y aura quatre titres cette fois-ci, contre cinq pour le mois de juin.

Les jeux d’Apple Arcade en juillet 2025

Le premier jeu à rejoindre Apple Arcade en juillet est Angry Birds Bounce. Découvrez une nouvelle aventure en compagnie de Red, Chuck, Bomb et le reste de la bande dans un jeu stratégique, basé sur les compétences. Angry Birds Bounce associe les caractéristiques d’Angry Birds à un style de jeu d’arcade avec destruction de briques.

En deuxième, on retrouvera Kingdom Rush 5: Alliance TD+. Avec plus de puissance et de menace que jamais auparavant, le titre apporte une expérience nouvelle et exaltante, s’appuyant sur le gameplay rapide comme l’éclair et captivant qui a propulsé ses prédécesseurs au statut de lauréats de prix.

Le troisième titre sera Suika Game+. Le but est de combiner des fruits assortis pour créer de plus grandes créations, jusqu’à obtenir le fruit ultime : une pastèque. La physique énergique du jeu ajoute un défi amusant. En faisant tomber et en fusionnant des fruits rebondissants, les joueurs doivent stratégiquement les empêcher de déborder de la boîte. Ils pourront se mesurer à d’autres joueurs du monde entier et viser le sommet des classements quotidiens, mensuels ou historiques.

Enfin, le quatrième jeu est Crayola Scribble Scrubbie+. La créativité rencontre la responsabilité alors que les joueurs s’immergent dans des mondes 3D pour colorier, soigner et jouer avec plus de 90 animaux de compagnie numériques.

Apple Arcade coûte 9,99€/mois, avec le premier mois qui est offert.