Apple vient de dévoiler les parts d’installation d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad. Il y a du progrès par rapport à iOS 17 il y a un an.

iOS 18 est plus fort qu’iOS 17

Dans le détail, iOS 18 est maintenant installé sur 82 % des iPhone. Si l’on prend uniquement en compte les iPhone sortis au cours des quatre dernières années, la part atteint 88 %. En comparaison, iOS 17 en juin 2024 avait une part de 77 % sur tous les iPhone et 86 % sur ceux sortis au cours des quatre dernières années.

Pour ce qui est d’iPadOS 18, la part est de 71 % sur tous les iPad. En se focalisant sur les tablettes d’Apple sorties au cours des quatre dernières années, on passe à 81 %. L’an dernier, iPadOS 17 avait respectivement des parts de 68 % et 77 %. Comme pour les iPhone, il y a une amélioration sur un an.

Pourquoi cette augmentation ? Il est possible que plusieurs utilisateurs aient été curieux d’Apple Intelligence et voulaient tester l’IA. Cela inclut plusieurs fonctions, dont les outils d’écriture, Genmoji pour générer des emojis, Image Playground pour générer des images, la possibilité de résumer de longs textes et plus encore.

Ces données pour les parts d’installation interviennent quelques jours à peine avant l’annonce d’iOS 26 et d’iPadOS 26. Apple présentera les mises à jour lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Il y aura également macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.