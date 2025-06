Une nouvelle application va faire son apparition sur iPhone avec iOS 26 : ce sera Aperçu. Elle est déjà disponible sur Mac, et ce depuis des années maintenant.

Sur Mac, l’application Aperçu permet d’ouvrir les images/photos, ainsi que de consulter et modifier les PDF. Sur iPhone, il existe déjà l’application Photos pour ouvrir les images. Ainsi, l’application Aperçu sur iOS 26 se limitera à la gestion des PDF selon Bloomberg, qui indique :

Apple porte pour la première fois son application Aperçu, qui existe depuis longtemps sur macOS, sur iPadOS et iOS, offrant ainsi aux utilisateurs d’iPad et d’iPhone une solution interne de gestion, d’annotation et d’édition de PDF. Le logiciel ressemble à la version Mac et son écran de lancement est dans le même style que des applications comme Pages et Keynote. Il comprend un grand logo dans la partie supérieure de l’écran annonçant le nom Aperçu et une galerie d’options de documents en dessous. L’application sera préinstallée plutôt que lancée via l’App Store.