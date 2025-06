La nouvelle fonctionnalité d’iOS 26 de gestion de batterie alimentée par l’intelligence artificielle d’Apple pourrait ne pas être dévoilée ce soir lors de la keynote de la WWDC 2025. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait lancer cette fonction en septembre, en même temps que l’iPhone 17 Air.

Une gestion intelligente de la batterie grâce à l’IA

En mai, Gurman a révélé qu’Apple travaillait sur une fonctionnalité de gestion de batterie optimisée par IA pour iOS 26. Cette option, intégrée à Apple Intelligence, analyserait les habitudes d’utilisation de l’iPhone pour ajuster la consommation d’énergie et améliorer l’autonomie. Concrètement, l’outil réduirait la demande énergétique des applications et des fonctionnalités système en fonction des besoins de l’utilisateur. De plus, il inclurait un indicateur sur l’écran de verrouillage pour afficher le temps nécessaire à une recharge complète.

Cette technologie s’appuie sur les données de batterie collectées par Apple auprès des utilisateurs au fil du temps. Elle promet une approche personnalisée pour prolonger l’autonomie, un enjeu crucial de nos jours.

D’après Gurman, cette fonctionnalité a été conçue avec l’iPhone 17 Air à l’esprit. Ce smartphone, plus compact, disposera d’un espace réduit pour la batterie, ce qui pourrait limiter son autonomie par rapport aux autres modèles de la gamme des iPhone 17. Pour compenser, Apple miserait sur ces optimisations IA afin d’améliorer l’efficacité énergétique. Toutefois, bonne nouvelle pour les utilisateurs : cette fonctionnalité ne sera pas exclusive à l’iPhone 17 Air. Tous les iPhone compatibles avec iOS 26 devraient pouvoir en bénéficier.

Ce soir, Apple annoncera iOS 26 et proposera une bêta pour les développeurs. Mais la gestion de batterie par IA pourrait donc attendre la version finale d’iOS 26 en septembre.