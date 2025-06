Des indices découverts dans le code de la bêta d’iOS 26 confirment qu’Apple travaille sur les AirPods Pro 3. Ce lancement, qui devrait se faire à l’automne, va apporter plusieurs améliorations.

En fouillant dans le code de la bêta d’iOS 26, MacRumors a repéré la mention « AirPods Pro 3 » aux côtés de « AirPods Pro » et « AirPods Pro 2 ». Cette référence, nichée dans un framework lié aux casques et aux écouteurs, suggère qu’Apple prépare activement le lancement. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’un tel indice apparaît : le mois dernier, une mention dans le code d’une mise à jour d’Apple était passée de « Requiert Apple AirPods Pro de 2e génération » à « Requiert Apple AirPods Pro 2 ou ultérieurs », laissant présager une nouvelle version.

Les rumeurs disent que les AirPods Pro 3 devraient avoir un nouveau design pour les écouteurs et leur boîtier de charge. Les écouteurs eux-mêmes pourraient adopter un profil plus fin, améliorant à la fois l’esthétique et le confort. Aussi, il faut s’attendre à la présence de la nouvelle puce H3 d’Apple pour des performances accrues, une latence réduite et une meilleure gestion de l’audio. La qualité audio devrait également s’améliorer, tout comme la réduction de bruit active. Enfin, il faut aussi s’attendre à des améliorations pour les fonctions en lien avec la santé.