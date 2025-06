Apple aurait abandonné l’idée en interne de rendre l’Apple Watch pleinement compatible avec Android, un triste constat qui n’a visiblement pas freiné les ingénieurs de vivo. Le fabricant chinois vient en effet de démarrer sa campagne de teasing pour le smartphone pliable vivo X Fold5, mettant en avant quelques uns des principaux points forts du mobile… dont la compatibilité native avec l’Apple Watch ! vivo donne peu d’informations sur les fonctions réellement prises en charge, mais l’on sait toutefois que les appels seront bien transférés sur la toquante et surtout que les données de santé récupérées via les capteurs de l’Apple Watch seront automatiquement synchronisées avec l’app santé de vivo !

La prise en charge des produits Apple ne s’arrête pas là : le vivo X Fold5 sera aussi compatible avec iCloud (au niveau du gestionnaire de fichiers, à l’instar donc des iPhone) et l’appairage avec les AirPods 3 se fera là encore automatiquement, avec même une petite animation – rappelant celle de l’iPhone – au moment de la connexion entre les écouteurs et le X Fold5 ! Une grosse inconnue subsiste à ce stade, et elle concerne la réaction d’Apple face à ce gros coup de canif contre son jardin fermé. vivo semble en fait avoir anticipé les demandes de l’Europe concernant l’ouverture à la concurrence de l’écosystème Apple, un coup technologique et marketing qui pourrait cependant pousser la firme de Cupertino à donner un tour de vis supplémentaire.