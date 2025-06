Dans la journée d’hier, en marge des manifestations contre les raids anti-immigration menés par les sbires ICE de l’administration Trump, des émeutiers ont pris d’assaut l’Apple Tower Theatre, un Apple Store emblématique du centre-ville de Los Angeles, restauré par Apple en 2021. De nombreux appareils, iPhone, Apple Watch et MacBook Pro ont été volés, et des slogans comme « No ICE » ont été tagués sur les vitres brisées de la boutique. Des vidéos montrent des dizaines de personnes pillant le magasin, avant l’intervention de la police. A noter que la totalité des appareils volés affiche désormais un message d’alerte indiquant qu’ils sont désactivés, suivis et que les autorités locales ont été informées.

Apple store in downtown LA being looted tonight pic.twitter.com/3k5i7wKiSG — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 10, 2025

Pour rappel, les manifestations ont démarré le 6 juin dernier après les descentes de l’ICE dans un Home Depot et sur d’autres lieux de travail à forte population latine. Ces rafles parfois à l’aveugle (le ICE libère régulièrement de nombreuses personnes embarquées sans motifs) ont conduit à une escalade rapide des tensions à Los Angeles. Le président américain Donald Trump a ordonné le déploiement de milliers de membres de la Garde nationale avant d’en appeler aux Marines, allant jusqu’à qualifier les protestations « d’invasion étrangère ». La maire de Los Angeles Karen Bass, ainsi que le procureur de Californie, ont de leur côté dénoncé la brutalité et le caractère injustifié des raids, affirmant que ces derniers visaient des travailleurs ordinaires plutôt que des criminels recherchés. Apple n’a pas encore commenté les dégâts subis par sa boutique.