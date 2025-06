En Inde, l’assembleur chinois Foxconn est en charge de la quasi totalité des iPhone destinés à l’exportation vers des pays étrangers. Entre les mois de mars et mai 2025, c’est désormais 97% de la production d’iPhone dans les usines indiennes de Foxconn qui est destinée au seul marché américain, contre 50% en 2024 ! Ce changement de cap spectaculaire a évidemment pour objectif de contourner les taxes douanières mises en place par les États-Unis, des taxes qui ciblent (ou plutôt ciblaient) prioritairement les produits en provenance de Chine. Malgré les (fortes) pressions de l’administration Trump pour qu’Apple cesse de produire en Inde, Apple ne semble pas décidé à changer de stratégie, la fabrication d’iPhone aux États-Unis étant irréaliste en raison d’un manque d’infrastructure et de main-d’œuvre spécialisée. Entre janvier et mai 2025, les exportations indiennes d’iPhone vers les États-Unis ont atteint 4,4 milliards de dollars, contre 3,7 milliards pour l’ensemble de l’année 2024.

Apple poursuit donc son expansion en Inde pour se prémunir contre l’instabilité des politiques commerciales américaines. Après avoir prévu 900 millions de dollars de dépenses liées aux droits de douane pour le deuxième trimestre 2025, Apple a dû faire face à une nouvelle taxe de 25 % imposée uniquement aux iPhone après que Tim Cook eut décliné une invitation de Trump à une conférence technologique, taxe par la suite élargie à d’autres fabricants de smartphones pour des raisons de légalité.