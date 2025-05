L’action d’Apple (AAPL) a pris un coup à l’ouverture des marchés ce vendredi en baissant de 2,59 % à 196,14 dollars. Cela intervient quelques instants après les menaces de Donald Trump sur la production d’iPhone aux États-Unis.

En début d’après-midi, Donald Trump a partagé le message suivant :

J’ai informé depuis longtemps Tim Cook d’Apple que j’attends à ce que leurs iPhone vendus aux États-Unis soient fabriqués et assemblés aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. Si ce n’est pas le cas, Apple devra payer des droits de douane d’au moins 25 % aux États-Unis. Merci de votre attention à ce sujet !

Résultat : les marchés s’inquiètent et l’action d’Apple est en baisse. En réalité, plusieurs fournisseurs d’Apple connaissent également une baisse à la bourse après la déclaration du président américain.

Produire les iPhone aux États-Unis, est-ce réellement possible ?

Apple a augmenté la production d’iPhone en Inde afin de diversifier sa production en réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump à la Chine, qui étaient auparavant la principale plaque tournante de la production de smartphones de l’entreprise. Donald Trump a publiquement critiqué cette décision, déclarant qu’il avait « un petit problème » avec le patron d’Apple, Tim Cook, et appelant l’entreprise à construire plutôt aux États-Unis.

Il est certain que la production d’iPhone aux États-Unis serait compliquée à plusieurs raisons. Pour commencer, il faudrait construire une immense usine, ce qui prend du temps et représente un coût colossal. S’ajoute à cela la main d’œuvre pour la production à proprement parler. Plusieurs analystes s’accordent à dire que le prix des iPhone grimperait en flèche en cas de production aux États-Unis. Autant dire que cela aurait un impact plus que négatif sur les ventes, beaucoup d’Américains ne pourraient plus acheter un modèle.