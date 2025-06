L’application Mots de passe d’Apple s’améliore aussi bien sur iOS 26 que sur macOS Tahoe avec la possibilité d’avoir un historique des changements. Cela peut être fort pratique selon la situation.

Un historique pour les mots de passe

Si vous décidez de modifier le mot de passe de l’un de vos comptes, vous avez maintenant le droit à une nouvelle option qui a pour nom « Afficher l’historique ». Un appui dessus liste le moment où le mot de passe a été enregistré et le moment où il a été modifié. Aussi, il est possible d’appuyer sur la flèche à droite pour savoir quel a été le mot de passe à chaque étape. Et si vous le souhaitez, vous pouvez complètement effacer l’historique.

Cette mise à jour devrait s’avérer utile pour les utilisateurs qui changent fréquemment d’informations d’identification ou dans les cas où vous mettez à jour un mot de passe sur un site et que quelque chose fait que les nouvelles informations d’identification ne sont pas enregistrées correctement.

Il est bon de noter que plusieurs gestionnaires de mots de passe alternatifs proposent déjà l’historique. Apple ne fait que rattraper son retard ici.

Pour rappel, l’application Mots de passe d’Apple a fait ses débuts avec iOS 18 et macOS Sequoia. Auparavant, les utilisateurs devaient faire un tour un menu de l’application Réglages. Maintenant, ils profitent d’une bien meilleure expérience. Et celle-ci s’améliore avec iOS 26 et macOS Tahoe, qui sont actuellement disponibles en bêta pour les développeurs.