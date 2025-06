SEGA a décidé de rendre gratuits plusieurs de ses jeux sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store), dont Crazy Taxi, Sonic CD et Streets of Rage. Il y a neuf titres au total qui n’ont plus de publicités ni d’achats intégrés.

La raison de la gratuité est que SEGA a décidé de stopper le développement de ses jeux. En lançant certains titres, le message suivant apparaît :

Fin de service Le support client ne sera plus assuré pour ce jeu, mais vous pouvez continuer à jouer hors ligne ! Pour en savoir plus sur d’autres grands jeux SEGA, cliquez sur le lien ci-dessous.

Voici la liste des jeux SEGA gratuits :

Et voici quelques présentations des jeux :

Crazy Taxi :

Foncez dans les rues bondées, évitez les obstacles dans les parkings souterrains, enchaînez les dérapages et obtenez de l’argent dans une course folle pour remporter le plus de trophées possible. Dans Crazy Taxi, le temps c’est de l’argent, et seuls les chauffeurs les plus téméraires seront les vainqueurs.

Sonic CD Classic :

Le passé, le présent et le futur s’entrechoquent alors que Sonic se bat pour secourir Amy Rose et récupérer les sept pierres temporelles ! Voyage dans le temps pour combattre le Dr. Eggman et sa création monstrueuse : Metal Sonic.

Streets of Rage :