Avec iPadOS 26, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité puissante destinée aux passionnés de mathématiques et aux enseignants : la représentation graphique interactive en 3D dans Math Notes. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de saisir des équations à trois variables et de générer instantanément des surfaces 3D dynamiques, explorables à l’aide de gestes tactiles familiers comme le pincement pour zoomer ou le glissement pour faire pivoter. La fonction est accessible directement depuis les apps Calculatrice ou Notes, et fonctionne aussi bien avec l’Apple Pencil qu’avec la saisie au clavier. Elle est conçue pour fonctionner entièrement en local, sans connexion internet, et les visualisations peuvent être copiées dans des apps comme Keynote ou Pages, rendant les mathématiques plus concrètes et intuitives pour des domaines comme le calcul, l’ingénierie ou la physique.

Cet outil interactif de graphes 3D offre une expérience pratique que les calculatrices graphiques traditionnelles ne peuvent égaler, permettant ainsi aux utilisateurs d’examiner visuellement les équations sous différents angles. Cette fonction reste toutefois limitée à une seule équation à la fois et ne prend pas encore en charge l’algèbre symbolique ou les modélisations complexes. Cela reste néanmoins une avancée majeure vers une meilleure accessibilité et compréhension des mathématiques avancées sur les appareils mobiles. L’outil de représentation graphique en 3D nécessite un iPad compatible avec l’Apple Pencil et la dernière version de Math Notes. iPadOS 26 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, la bêta publique étant prévue en juillet, avant la sortie de la version attendue cet automne.