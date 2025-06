iOS 26 introduit plusieurs nouveautés (plutôt élégantes) pour l’écran de verrouillage, dont une qui modifie sensiblement l’expérience de lecture musicale (via Apple Music) avec des pochettes d’albums animées en plein écran (et des commandes de lecture translucides). On pensait jusqu’ici que cette nouveauté était uniquement disponible via Apple Music : lorsque l’utilisateur écoute une chanson via le service musical d’Apple et verrouille son iPhone, l’illustration dynamique s’affiche alors automatiquement. Mais il y a mieux encore, car Apple étend également cette fonctionnalité aux applications tierces grâce à une nouvelle API destinée aux développeurs et baptisée MPMediaItemAnimatedArtwork. Cette API permet à d’autres services de musique de proposer à leur tour des pochettes animées, ce qui pour le coup est un joli (et surprenant) geste d' »ouverture » de la part d’Apple. A noter que cette nouveauté ne se limite pas à la musique : les applications de podcasts ou de livres audio pourront également l’exploiter !

L’API est actuellement accessible dans le SDK pour développeurs, et les apps tierces devront attendre la sortie publique d’iOS 26 pour intégrer cette fonction. On ne sait pas encore si Spotify, le principal concurrent d’Apple Music, adoptera cette fonctionnalité, d’autant plus que la plateforme a jusqu’à présent refusé de tirer parti de nombreuses intégrations natives d’iOS. iOS 26 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, le lancement public étant prévu cet automne.