Les voleurs d’iPhone ne sont pas toujours là où on le pense : une compagnie aérienne indonésienne a récemment suspendu l’intégralité de l’équipage d’un de ses appareils après la disparition de l’iPhone d’un passager. Après la « perte » de son mobile, le passager en question était en effet parvenu à localiser son iPhone… dans l’hôtel ou résidaient les membres d’équipage ! Un peu plus tard, et alors que l’équipage venait de quitter l’Australie, l’iPhone était localisé au fond de la rivière australienne Yarra située non loin de l’hôtel (on peut supposer que l’iPhone avait été bloqué à distance hormis la localisation, et devenait donc inutilisable).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michael Tjendara (@michaeltjendara)

Le bad buzz a été tel en Indonésie que la compagnie aérienne a décidé de lancer sa propre enquête et s’est résolue à suspendre l’ensemble de l’équipage jusqu’à nouvel ordre (soit jusqu’à ce que le voleur se dénonce probablement…). A noter que les recherches dans l’hôtel et aux alentours sont restées infructueuses… avant que l’on ne découvre que l’iPhone gisait sans doute tout au fond de la rivière Yarra. Des iPhone volés en plein vol (hum…) ?