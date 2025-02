Apple étudie la possibilité de produire des iPhone en Indonésie, selon Nikkei. Cette décision, si elle se concrétise, marquerait une première pour la firme de Cupertino dans ce pays d’Asie du Sud-Est, où elle ne dispose actuellement d’aucun écosystème de production significatif. Cette initiative pourrait également renforcer les ambitions de l’Indonésie en matière de création d’emplois et de développement de son industrie technologique.

En route vers des iPhone assemblés en Indonésie ?

Cette réflexion intervient dans un contexte tendu entre Apple et les autorités indonésiennes. En effet, les ventes d’iPhone 16 ont été interdites dans le pays en raison du non-respect des exigences locales. Pour répondre à cette situation, Apple a d’abord proposé d’investir dans des académies de formation locales, mais cette initiative n’a pas suffi à satisfaire le gouvernement. Une autre proposition a été de produire les AirTags dans le pays, mais elle a aussi été rejetée.

Un fournisseur d’iPhone a déjà créé une filiale à Batam, une île indonésienne, et a commencé à recruter des ingénieurs en prévision d’une éventuelle production. Cependant, une décision finale dépendra des négociations en cours entre Apple et le gouvernement indonésien. Si un accord est trouvé, la construction d’une usine et la mise en place des infrastructures nécessaires pourraient prendre au moins un an, sans compter les délais supplémentaires pour la vérification des lignes de production par Apple.

Un marché stratégique pour Apple

L’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde, représente un marché émergent clé pour Apple. Bien que sa part de marché dans le secteur des smartphones y soit actuellement d’environ 1 %, le potentiel de croissance est considérable, notamment face au ralentissement mondial de l’industrie et aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. La majorité des smartphones vendus en Indonésie sont des modèles d’entrée de gamme, avec un prix moyen de 195 dollars, selon les données du cabinet IDC.

Si Apple se lance dans la production d’iPhone en Indonésie, cela marquerait une extension de sa chaîne d’approvisionnement, déjà présente en Chine et en Inde. Cependant, cette expansion pourrait s’avérer complexe, compte tenu du manque d’infrastructures locales et de la nécessité de gérer des ressources limitées. Pour l’instant, Apple ne compte qu’un seul fournisseur de composants certifié dans le pays.