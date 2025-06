Après s’être longtemps concentré sur l’assemblage d’iPhone, Foxconn va désormais produire le châssis des smartphones d’Apple en Inde, et ce pour la première fois comme le rapporte l’Economic Times.

La fabrication de châssis d’iPhone par Foxconn en Inde

Jusqu’à présent, Foxconn se concentrait principalement sur l’assemblage d’iPhone en Inde, notamment dans son usine de Sriperumbudur, et sur des projets comme l’assemblage d’AirPods à Hyderabad et une future usine d’iPhone près de Bengaluru. Désormais, l’entreprise installe une nouvelle unité au parc industriel ESR d’Oragadam dans le Tamil Nadu, dédiée à la fabrication de châssis métalliques pour iPhone. Cette tâche était jusqu’ici confiée à Tata Electronics, récemment promu partenaire d’Apple pour les réparations d’iPhone et de MacBook en Inde.

Cette expansion, qui inclut également une usine de modules d’écran dans le même parc industriel, permettra à Foxconn d’augmenter légèrement la valeur ajoutée locale dans la production d’iPhone. Cependant, selon Neil Shah, analyste chez Counterpoint Research, les châssis ne représentent que 2 à 3 % du coût total des matériaux d’un iPhone. Ainsi, la valeur ajoutée totale de Foxconn en Inde restera probablement inférieure à 10 %.

Une stratégie malgré les pressions internationales

Ce développement intervient alors que Donald Trump a récemment menacé Apple de droits de douane de 25 % si les iPhone vendus aux États-Unis ne sont pas fabriqués localement. Dans un message sur Truth Social, il a déclaré :

J’ai informé depuis longtemps Tim Cook d’Apple que j’attends à ce que leurs iPhone vendus aux États-Unis soient fabriqués et assemblés aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. Si ce n’est pas le cas, Apple devra payer des droits de douane d’au moins 25 % aux États-Unis. Merci de votre attention à ce sujet !

Malgré ces pressions, Apple et Foxconn poursuivent leur expansion en Inde. Outre les châssis et l’assemblage, Apple renforce sa présence avec des projets comme un nouvel Apple Store et des réparations locales. Cette stratégie vise à diversifier la chaîne d’approvisionnement et à répondre à la demande croissante sur le marché indien.