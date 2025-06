Avec iOS 26, Apple propose une nouvelle fonctionnalité d’assistant de récupération, disponible sur tous les iPhone compatibles, permettant de restaurer un appareil défaillant sans avoir besoin d’un Mac ou d’un PC. Cette fonctionnalité va simplifier la vie pour de nombreux utilisateurs.

Une solution pour les pannes

Apple décrit l’assistant de récupération comme « une nouvelle manière de restaurer votre appareil s’il ne s’allume pas normalement ». Lorsqu’un iPhone sous iOS 26 rencontre un problème au démarrage, il passe automatiquement en mode Récupération. L’écran affiche alors : « Cet iPhone a rencontré un problème au démarrage. Pour aider à diagnostiquer et résoudre le problème, il a démarré en mode Récupération. La récupération recherchera les problèmes et tentera de les résoudre si elle en trouve ».

Sur Reddit, un utilisateur montrer l’assistant de récupération en action et restaure un iPhone à l’aide d’un autre appareil Apple (un iPad en l’occurrence). Depuis le menu en haut à droite du mode Récupération sur l’iPhone défaillant, un utilisateur peut initier le processus. Sur l’autre appareil, des instructions à l’écran guident le téléchargement et l’installation d’une version plus récente d’iOS pour réparer l’iPhone. Une courte vidéo montrant le processus est disponible en cliquant ici.

Une évolution d’une fonctionnalité existante

Cette fonctionnalité semble étendre une option de récupération lancée avec les iPhone 16 en 2024, rendant le processus plus accessible et autonome. En éliminant le besoin d’un ordinateur, Apple simplifie la résolution des problèmes techniques pour les utilisateurs.

Disponible dans la bêta actuelle, cette fonctionnalité pourrait devenir un atout majeur pour les utilisateurs confrontés à des dysfonctionnements lors du lancement d’iOS 26 en version finale en septembre.