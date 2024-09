Apple propose un nouveau système pour les iPhone 16 : la possibilité de les restaurer sans fil à l’aide d’un autre iPhone ou iPad à proximité. Ce système existe déjà sur l’Apple Watch depuis iOS 15.4/watchOS 8.5 et sur l’Apple TV depuis iOS 17/tvOS 17.

Comme l’explique 9to5Mac, la version d’iOS 18 pour les iPhone 16 comprend RecoveryOS, une partition spécifique qui permet de restaurer l’appareil avec un autre iPhone ou iPad, le tout sans fil. RecoveryOS est ce qu’utilise déjà Apple avec l’Apple Watch et l’Apple TV.

Si votre iPhone 16 passe en mode de récupération, il peut détecter un iPhone ou iPad à proximité. L’appareil à proximité peut alors être utilisé pour télécharger le firmware puis le transférer à l’iPhone 16, ce qui lui permettra d’effectuer la restauration, le tout sans fil. L’usage d’un Mac ou d’un PC devient donc optionnel pour restaurer son téléphone sous iOS si celui-ci a un quelconque problème.

Techniquement, n’importe quel appareil tournant sous iOS 18 peut être restauré avec un autre iPhone ou iPad. Mais les iPhone 16 ont la particularité de supporter la restauration sans fil.

La grande question maintenant est de savoir si Apple va proposer cette fameuse partition RecoveryOS aux iPhone et iPad existants à l’aide d’une mise à jour. Ou bien le fabricant pourrait la réserver aux iPhone 16 et aux modèles qui sortiront plus tard.