Apple TV+ annonce aujourd’hui qu’il y aura une saison 4 pour sa série Eau-Paisible (Stillwater). Elle fera ses débuts le 1er août sur la plateforme de streaming.

Saison 4 en août pour Eau-Paisible

Eau-Paisible suit un sage panda qui enseigne à trois jeunes frères et sœurs ce qu’est le monde et ce qu’est l’autre. La série est centrée sur les frères et sœurs Karl et Michael et leur sœur Addy, qui font face à des défis quotidiens (petits et grands) qui semblent parfois insurmontables. Heureusement pour eux, ils ont pour voisin Eau-Paisible, un panda plein de sagesse. Par son exemple, ses histoires et son humour doux, Eau-Paisible enseigne aux enfants le concept de la pleine conscience, tout en leur offrant une meilleure compréhension de leurs sentiments ainsi que des outils qui les aident à faire face à leurs propres défis quotidiens.

Apple TV+ vous invite à respirer profondément et embrasser votre paix intérieure en vous lançant dans une aventure amusante avec les trois premières saisons de la série. Grâce à des exercices de respiration, des moments de pleine conscience et des pratiques quotidiennes simples, cette série vous invite, vous et votre famille, à découvrir votre propre zen à travers chaque épisode.

La saison 4 de la série Eau-Paisible débarquera donc le 1er août sur Apple TV+. Il n’y a pas encore d’informations sur le nombre total d’épisodes.