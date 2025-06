Dans la bêta d’iOS 26, Apple propose une interface repensée pour l’alarme au niveau de l’application Horloge. Avec un affichage plus épuré et des boutons agrandis, ce changement vise à moderniser l’expérience utilisateur. Pourtant, cette refonte pourrait compliquer la distinction entre les boutons « Arrêter » et « Rappel » au réveil, selon d’anciennes recherches internes.

Une interface modernisée, mais risquée ?

L’écran d’alarme d’iOS 26 bêta arbore un look plus clair, avec une heure affichée en grand et deux boutons imposants, de taille identique, pour « Arrêter » et « Rappel », placés en bas de l’écran. Cette refonte s’inscrit dans la volonté d’Apple de rafraîchir l’esthétique d’iOS 26 avec l’interface Liquid Glass. Elle semble aussi vouloir réduire les erreurs de manipulation au réveil, un problème que l’entreprise avait déjà abordé.

Cependant, ce choix contredit des recherches internes menées par Apple, selon Jack Fields, ancien ingénieur de l’entreprise. Lors de tests internes, une version de l’application Horloge enregistrait les interactions des utilisateurs via une carte thermique, traçant les zones où ils tapotaient l’écran au réveil. « On voyait où nos mains ensommeillées frappaient l’écran pour arrêter les alarmes », explique l’ex-ingénieur d’Apple. Les résultats étaient surprenants : lorsque les boutons « Arrêter » et « Rappel » avaient la même taille et étaient proches, les utilisateurs avaient 30 % de chances supplémentaires d’appuyer par erreur sur « Arrêter », risquant de se rendormir.

C’est pourquoi les versions récentes d’iOS privilégiaient un bouton « Rappel » large et centré, avec un bouton « Arrêter » plus petit, placé plus bas. « En rendant le bouton Arrêter difficile à atteindre, on s’assurait que l’utilisateur était assez réveillé pour l’activer », précise Jack Fields. Il s’étonne du nouveau design : « Cette interface est… intéressante. Elle va à l’encontre des études auxquelles j’ai participé. Je suis curieux de savoir quelles données justifient ce changement. Les boutons sont maintenant énormes, c’est presque effrayant ».

Une refonte à confirmer avant la version finale

Ce changement intervient dans une version bêta et Apple pourrait ajuster l’interface avant la sortie officielle d’iOS 26. Pour l’instant, cette simplification visuelle pose une question : un design symétrique et épuré est-il toujours préférable ? Ou, dans ce cas précis, augmente-t-il le risque de taper sur le mauvais bouton ? Les développeurs et testeurs publics devront tester cette bêta pour se forger leur propre avis.