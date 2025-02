Des changements d’interface seraient au programme d’iOS 19, tout particulièrement au niveau des applications d’Apple. Il y a déjà eu une rumeur à ce sujet concernant l’application Appareil photo. Et il se pourrait bien que nous ayons déjà le droit à un aperçu du nouveau design.

Apple Invitations, disponible depuis quelques jours, arbore une interface qui change réellement de ce que l’on retrouve sur les autres applications d’Apple. Il en va de même pour l’application Apple Sports (uniquement disponible dans quelques pays) qui change par rapport au reste.

Parker Ortolani indique :

La précédente nouvelle application d’Apple, Apple Sports, ne semblait déjà pas à sa place sur iOS 18. Elle présente un langage de conception plus proche de visionOS ou watchOS, avec des arrière-plans colorés, des éléments d’interface utilisateur flottants, des boutons pouvant s’étendre et de nombreuses formes superposées. Apple Invitations va encore plus loin. Il y a de belles grandes cartes, des cellules translucides, de gros boutons en gras et l’accent est mis sur le contenu. On a l’impression qu’il s’agit d’un indice de ce qui se passera dans une future mise à jour d’iOS. Cela nous le crie presque au visage. Cela semble terriblement suspect que les deux dernières applications d’Apple aient un tout nouveau langage de conception qui ne s’harmonise pas avec le reste du système d’exploitation.