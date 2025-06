Lors de la WWDC 2025, prévue pour le 9 juin, Apple présentera iOS 26, qui inclura une nouvelle application préinstallée baptisée Jeux (Games). Cette application, détaillée par Bloomberg, vise à centraliser l’expérience vidéoludique sur iPhone et iPad. Une autre application préinstallée sera Aperçu.

Une application pour le gaming sur iPhone

L’application Jeux se présentera comme une plateforme centralisée pour le téléchargement de jeux et l’accès à Apple Arcade, le service d’abonnement gaming d’Apple. Son interface, décrite comme une version de l’App Store dédiée aux jeux, se divise en cinq onglets : Accueil, Arcade, Jouer ensemble, Bibliothèque et Recherche. Cette organisation vise à simplifier la navigation et à offrir une meilleure expérience aux joueurs.

Apple ambitionne de renforcer la place de ses appareils dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, l’application Jeux pourrait décevoir. Elle manquerait d’innovation pour véritablement transformer l’iPhone et l’iPad en acteurs majeurs du gaming. Malgré cela, elle marque un retour à une approche plus visible pour le jeu sur iOS.

Un remplacement pour Game Center

L’application Jeux doit remplacer la fonctionnalité Game Center, qui permet de suivre les succès en jeu et de rivaliser via des classements. Autrefois une application autonome, Game Center est maintenant une simple option dans l’application Réglages, et ce depuis iOS 10 en 2016. Avec iOS 26, Apple semble vouloir redonner une place centrale au gaming, en intégrant ces fonctionnalités dans une application dédiée.

Cette transition pourrait séduire les utilisateurs nostalgiques de Game Center tout en attirant ceux qui découvrent Apple Arcade. Cependant, les fonctionnalités visiblement basiques suggèrent que l’application devra évoluer pour répondre aux attentes des joueurs.