Apple s’apprête à renforcer sa présence dans l’univers du jeu vidéo avec une application dédiée qui arrivera avec iOS 19. Préinstallée sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, cette nouveauté vise à séduire les joueurs et les développeurs en centralisant l’expérience gaming. Selon Bloomberg, l’application servira de point d’entrée pour les jeux, tout en regroupant les succès, classements, communications et autres activités liées.

Une application pour les jeux vidéo sur iPhone

Face à la concurrence des consoles et des services de cloud gaming, Apple cherche à optimiser l’expérience sur ses appareils. L’application remplacera Game Center, lancée en 2010 sans jamais vraiment s’imposer. Elle proposera du contenu éditorial sur les nouveaux titres, un accès direct à la section jeux de l’App Store et mettra en avant Apple Arcade, l’abonnement à 6,99€/mois. Par ailleurs, la version Mac permettra d’exploiter des jeux téléchargés hors de l’App Store, ce qui pourrait être intéressant pour les utilisateurs.

Depuis 2008, le jeu vidéo occupe une place centrale dans l’écosystème de l’App Store. Environ deux tiers des revenus proviennent des jeux et des achats intégrés, comme les niveaux supplémentaires ou les skins. Des titres majeurs, tels que Resident Evil, Death Stranding ou Assassin’s Creed, ont récemment enrichi le catalogue, attirant un public plus large.

Des progrès, mais des défis persistants

Sur Mac, les puces Apple Silicon ont amélioré les performances graphiques, et des outils facilitent le portage des jeux. Pourtant, Apple peine à s’imposer comme un acteur majeur du gaming. Beaucoup de joueurs et développeurs estiment que le Mac reste en retrait face aux PC Windows. Si la nouvelle application promet une navigation plus fluide et une mise en avant du gaming, les testeurs doutent qu’elle change radicalement l’image d’Apple dans ce domaine.

Cette initiative montre la volonté d’Apple de consolider sa place dans le jeu vidéo. Reste à savoir si elle convaincra les gamers les plus exigeants. D’ailleurs, l’information tombe le même jour où l’on apprend qu’Apple a racheté RAC7, un petit studio de jeu vidéo qui comprend deux personnes.