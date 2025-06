Les retards cumulés face à la concurrence imposent de réagit : Apple envisagerait désormais plusieurs rachats dans le secteur de l’intelligence artificielle. Avant même Perplexity, Apple se serait intéressé à Thinking Machines Lab, la startup fondée par Mira Murati, ex-CTO d’OpenAI. Murati, figure clé dans la brève tentative d’éviction de Sam Altman de chez OpenAI (et incidemment reconnue comme l’une des têtes pensantes les plus douées dans le secteur de l’IA), avait joué un rôle central dans cette crise avant de quitter l’entreprise. Murati a depuis lancé Thinking Machines Lab, une startup ambitieuse qui, malgré l’absence de produit encore commercialisé, a récemment levé un montant record de 2 milliards de dollars lors de son tour de financement initial, atteignant une valorisation globale de 10 milliards de dollars.

Thinking Machines Lab se fixe comme objectif de rendre les systèmes d’IA plus accessibles, personnalisables et compréhensibles pour un large public. Dans son manifeste, la startup critique la concentration du savoir en IA dans quelques laboratoires et prône une démocratisation de ces technologies. Apple aurait rencontré Murati plus tôt cette année pour discuter d’un possible rachat, mais si l’on en croit le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, ces discussions n’ont jamais atteint un stade avancé, contrairement à l’intérêt actuel d’Apple pour Perplexity.