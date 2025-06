Apple TV+ vient d’annoncer une nouvelle série documentaire en trois parties dédiée à la légendaire équipe féminine de basketball de l’Université du Connecticut (UConn), championne NCAA 2025 et considérée comme l’une des plus grandes dynasties du sport féminin. Réalisée par Matthew Hamachek et Erica Sashin, la série retracera 40 ans d’histoire du club universitaire sous la direction du coach emblématique Geno Auriemma. Produite par Skydance Sports, la série est actuellement dans sa phase de production. Apple TV+ promet un regard exclusif sur la trajectoire exceptionnelle de cette équipe féminine hors norme, le tout agrémenté d’archives inédites et d’entretiens avec les membres de l’équipe actuelle.

Depuis l’arrivée d’Auriemma en 1985, UConn est passée de rang d’équipe peu connue à celui de référence absolue, comptant au final pas moins de 12 titres nationaux et ayant révélé des légendes comme Sue Bird, Diana Taurasi ou Breanna Stewart. On note au passage qu’ Apple TV+ continue de renforcer son catalogue de documentaires sportifs majeurs. Les amateurs de sports ont déjà eu droit à des docus sur Messi, Stephen Curry, la MLB ou encore la dynastie des Patriots.