Apple Original Films vient d’annoncer la sortie prochaine d’un nouveau documentaire consacré à la légendaire formation de rock Fleetwood Mac. Validé et autorisé par le groupe, ce film sera réalisé par Frank Marshall (“The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart,” “The Beach Boys,” “Rather”), cinq fois nommé aux Oscars et lauréat du prix commémoratif Irving G. Thalberg. « Je suis fasciné par la façon dont cette incroyable histoire d’une immense réussite musicale a vu le jour », a déclaré le réalisateur Frank Marshall. « Fleetwood Mac a réussi à faire fusionner leurs vies personnelles souvent chaotiques et presque lyriques dans leur propre conte en temps réel, qui est devenu une légende. Ce sera un film sur la musique et les gens qui l’ont créée. »

Le documentaire retracera les 50 ans et plus de l’histoire du groupe, avec les participations de Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham et Stevie Nicks. Le métrage comprendra des images inédites, de nouvelles entrevues exclusives ainsi que des conversations avec la regrettée Christine McVie. Il s’agira aussi d’explorer la chimie musicale unique qui a permis à Fleetwood Mac de vendre plus de 220 millions d’albums dans le monde entier. Un must have donc pour les nombreux fans de ce groupe mythique.