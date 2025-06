L’App Store est de nouveau au cœur des débats politiques aux États-Unis. Un groupe bipartisan de sénateurs a réintroduit le projet de loi Open App Markets Act qui avait été initialement présenté en 2021. Pour le dire vite, si la loi était finalement votée, l’App store se retrouverait dans la même situation qu’en Europe : le sideloading deviendrait légal et les systèmes de paiement tiers ne pourraient plus être ponctionnés par Apple via une commission.

Les sénateurs Marsha Blackburn (R-Tennessee), Richard Blumenthal (D-Connecticut), Mike Lee (R-Utah), Amy Klobuchar (D-Minnesota) et Dick Durbin (D-Illinois) sont montés au créneau pour vanter les mérites de leur texte. « Depuis des années, Apple et Google agissent comme des gardiens, construisant des murs anticoncurrentiels pour écraser la concurrence et faire grimper les coûts pour les consommateurs. » déclare ainsi le sénateur Richard Blumenthal. Outre le sideloading et les systèmes de paiement tiers, le projet de loi prévoit aussi de « Permettre aux développeurs d’offrir de nouvelles expériences exploitant les fonctionnalités des appareils des consommateurs« , de « Protéger le droit des développeurs à informer les consommateurs de prix plus bas et à offrir des tarifs compétitifs », et de « Mettre en place des garde-fous pour préserver la confidentialité, la sécurité et la sûreté des consommateurs ».

L’Open App Markets Act doit encore être approuvé par les deux chambres pour devenir une loi effective.